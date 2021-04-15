桃園市政府消防局第三大隊草漯分隊今日上午於觀音區亞東石化股份有限公司觀音二廠辦理化學災害搶救演練。（姜霏攝）

桃園市政府消防局第三大隊草漯分隊今日上午於觀音區亞東石化股份有限公司觀音二廠辦理化學災害搶救演練，該廠設有儲槽存放醋酸、對二甲苯等化學物品，一旦發生洩漏，人員避難疏散不易且搶救困難。

亞東石化觀音二廠首度針對化學品洩漏災害與消防局第三大隊共同辦理「醋酸儲槽外洩」演練，模擬地震導致醋酸洩漏，且該廠位於觀音工業區內，現場鄰近各類工廠及道路，災害有擴大之虞，廠方立即啟動通報、止漏、避難引導、安全防護及救護班等自衛消防編組，並啟動區域聯防機制，透過演練強化災害應變能力。

草漯消防分隊長黃章瑋表示，本次演練針對化學災害搶救SOP流程劃設冷、暖、熱區及架設除汙棚，並指揮救災人員穿著A級防護衣執行人命搜救，同時由廠方進行止漏，最後將受困員工救出及確認無洩漏濃度即演練結束；本次演練共出動8個消防分隊，消防及義消人員共計約50人及各式消防救災車輛，演練規模浩大、場面逼真。

第三大隊大隊長殷明坤表示，本次化學災害搶救演練首次使用不同顏色的管制線來劃設冷區(綠色)、暖區(黃色)、熱區(紅色)，讓管制區域更為明顯，並搭配消防局全新開發之「救災現場人員管制系統」，透過個人識別裝置(Beacon)啟動藍芽連線於平板顯示救災人員資訊，讓指揮及管理更有效率，也讓消防人員救災更安全。

(中時 )