行政院農業委員會動植物防疫檢疫局今天說，繼金門縣後，台灣南部有單一牧場發生牛結節疹疫情，但已獲控制，為避免感染乳牛，晚間將舉行臨時記者會說明傳染途徑、疫情防範等。

中國公元2019年發生牛結節疹疫情，擴散到沿海，疑從福建蚊蠅飄到金門傳播，農委會去年7月發布金門首度發生牛結節疹疫情時表示，疫情可能擴散。

牛結節疹非人畜共通疫病，病毒主要透過蚊子、刺蠅等節肢動物傳播，潛伏期28天，發病率為10％到20％，死亡率為1％到5％，發病症狀為發高燒，感染後產乳量會顯著下降。

(中央社)