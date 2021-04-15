北市萬華區南機場開發案今進行都市審議時，針對細部設計討論騎樓預留空間，開發單位脫口諷刺「附近居民不是高級人才，有騎樓會被弄的髒髒亂亂」。對此，該地里長與議員痛批，無法接受歧視與貶低的字眼，「難道你們就高人一等？」

南機場地區屋齡近60年充斥違建，建築結構不符防震標準，市府計畫在南機場整宅都更新建社宅、老人日照服務或銀髮服務據點、身心障礙日照設施，而北市都市計畫委員會日前通過南機場整宅都更案，今審議二期開發案、細部設計。

審議時因萬大路側未設置騎樓被委員質疑，開發單位表示，當時報核南機場二期都市更新，法規並沒有要求要留下騎樓，即使現在法規更變，也應該要以報核日為法令適用日，且基地比較狹窄，留騎樓不一定比開放空間好。

開發單位認為，因建築物沒辦法退縮，否則建築物會太扁，萬大路側的空間恐難做騎樓，建議設置無遮掩人行道，還以戲謔的態度脫口諷刺，「這邊的居民他也不是高級的人才，根本常常佔用騎樓，騎樓弄得髒髒亂亂有什麼意義」。

對於室內隔間畫設受質疑，開發單位還口出狂言稱，「嚴格說起來其實也是隨便畫畫」，因為不畫也不行，稱自己當過公務員，講實話這部分要怎麼畫才標準「請明示」。

忠勤里里長方荷生痛批，這根本是歧視字眼，完全無法接受，「難道你們就高人一等？」，真的是很過分。新安里里長郭正中則認為，開發單位是要解釋騎樓沒有存在的意義，並不是在貶低居民。

議員郭昭巖直言，開發單位用的字眼非常不恰當，什麼叫做高級不高級，南機場雖然社區老舊，也有許多弱勢與獨老，但老舊社區沒有管委會，缺少專人管理約束，才會出現髒亂問題。

都審委員表示，原本的萬大路都有留騎樓，現在竟又說無法留騎樓，還控民眾會會違規佔用騎樓讓環境髒亂，但這關鍵是管理問題，強調地方上都希望都市更新能夠完成，依照現有基地現況，似乎不可能做出騎樓，最後同意設置無遮掩人行道。

(中時 )