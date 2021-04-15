專業藥物傳輸技術開發商瑩碩生技（6677）自行研發之緩控釋技術平台再傳捷報，公告取得經濟部智慧財產局發明專利—「緩釋性醫藥組合物及其製備方法」。總經理顏麟權表示，該項專利已成功應用在一項持續性藥效膜衣錠產品並於台灣上市，近三年複合成長率近達三成，充分展現公司在核心技術研發與專利布局策略上的卓越成效。

瑩碩生技此次的專利為利用自行研發的「吸收長效釋放系統（Extended Absorption Release System, EARS）」技術平台所取得，成功應用在一項持續性藥效膜衣錠產品並於台灣上市；該藥品為泌尿科國產藥品的領導品牌，廣泛被用來治療良性前列腺肥大，因具有高度選擇性受體拮抗劑，治療效果極佳且不影響心跳及較無姿態性低血壓，副作用低、安全性高，適合正在服用降壓藥及有心血管問題的良性攝護腺肥大患者。2016年上市以來，銷售持續成長，過去三年複合成長率為29.5％。

顏麟權指出，EARS為瑩碩的技術平台之一，能有效應用在緩控釋藥物的處方開發與製造，除了已上市的良性前列腺肥大藥物外，另有以此專利技術平台開發出的產品將於近期提出台灣藥證申請。此外，瑩碩專注於緩控釋技術平台開發，為維護智財保護的完整性，公司同時有多項技術平台佈局全球市場，將會持續展現營運成果。

(工商 )