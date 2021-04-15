屏東縣九如鄉北玄宮正舉辦蘭花展，也邀請鄉內5所國中小學生參觀並推廣食農教育，並準備2000顆有機高麗菜送給學生，讓學生們非常開心。（潘建志攝）

屏東縣九如鄉後庄國小今年在農會協助下，在校園菜園裡種植番茄及蘿蔔，小朋友有空閒時就到菜園照顧農作物。（潘建志攝）

屏東縣九如鄉後庄國小今年在農會協助下，在校園菜園裡種植番茄及蘿蔔，小朋友有空閒時就到菜園照顧農作物。（潘建志攝）

屏東縣九如鄉北玄宮正舉辦台灣蘭花展，特別邀請鄉內5所國中小學生參觀，並推廣食農教育。九如鄉農會除了平日在各校開闢菜園，讓學生們體驗下田樂外，這次也準備2000顆有機高麗菜送給全鄉學生，讓學生們品嘗家鄉種植出的美味農產品。

九如鄉農會總幹事龔泰文從擔任指導員開始，就在鄉內學校推廣食農教育，協助鄉內5所國中小學開闢農田，依季節不同種植不同作物，讓學生體驗務農辛苦及樂趣。因北玄宮正舉辦蘭花展，特別邀請學生們前往參觀蘭花並進行食農教育，了解鄉內生產的農特產品。

九如鄉最大特色農產品是檸檬，學生們享用有機高麗菜風味餐並暢飲檸檬汁，農會也準備2000顆有機高麗菜送給全鄉學生，讓學生們與家長一起品嘗家鄉種植出的美味農產品。

九如鄉後庄國小今年在農會協助下，在校園菜園裡種植番茄及蘿蔔，小朋友有空閒時就到菜園照顧農作物。主任黃旭賢說，現在小朋友都無務農經驗，甚至連農作物怎麼生長都不知道，推廣食農教育希望學生們更了解吃的食物是怎麼來的。

藉由照顧農作物，學生們可以體會農民種植的辛勞，了解食物背後的意義及農夫付出的辛勞，而不是覺得只要花得起錢，就有東西可以吃，對農夫及食物會更加尊重。

(中時 )