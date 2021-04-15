國資圖今年世界閱讀日推出「閱讀背包客」系列活動，邀請民眾「行萬里路，讀萬卷書」。（陳淑芬攝）

國資圖今年世界閱讀日推出「閱讀背包客」系列活動，邀請民眾「行萬里路，讀萬卷書」。（陳淑芬攝）

國立公共資訊圖書館2021年的世界閱讀日活動很特別，推出「閱讀背包客」系列活動，將推廣閱讀擴展到中部4縣市，與50多家旅讀好店合作自4月15日起展開為期1個月的「跳島小旅行」。國資圖館長劉仲成在記者會表示，「行萬里路，讀萬卷書」，鼓勵民眾帶著好書去旅行，透過閱讀提升心靈，以旅行來美化人生，體驗國旅新玩法。

國資圖今年世界閱讀日活動因應國旅潮流，推出「閱讀背包客」系列活動，規劃「旅讀好店串遊趣」、「漂遊市集」等多元形態的「跳島閱讀」，以「旅讀好店串遊趣」活動串聯旅讀好店推出食樂饗宴、慢活飲店、品味生活、嚴選行旅及讀思慢想等5大類別的多元閱讀活動，民眾拿一本推薦好書，配合店家完成拍照打卡任務，即可參加抽獎活動，獎項多達百餘件。

劉仲成表示，「閱讀背包客」活動獲台中、彰化、南投及苗栗4縣市的書局、餐飲店、電影院、藝文空間及旅店等共50多家店家響應，各推出多元型態的閱讀活動，將各店家視為「島」，將各形態的「跳島閱讀」跨域結合「旅行」，帶領民眾找到閱讀及旅行的新樂趣，體會每座城市的人文風貌與魅力。

主活動「漂遊市集」將於4月24日在國資圖登場，將推出萬卷藏書島、職涯探索島、桌遊解謎島、輕食飲品島、健康檢測島及旅行紀錄島等6大特色島嶼，民眾可一次體驗全國最接地氣的特色店家，值得一提的是「全國首屆旅讀馬拉松」活動，參加旅讀馬拉松完賽並撰寫200字心得，即可獲得全國首張旅讀馬拉松完賽證明。

(中時 )