屏東縣縣民公園參加美國繆斯設計獎，在全世界3942件作品中，榮獲景觀類「公園與開放空間」項目首獎殊榮。（李易暹提供／潘建志屏東傳真

屏東縣縣民公園今年2月5日啟用後，人潮不斷，除了在地居民前往散步休閒，也吸引許多觀光客，成為屏東的熱門景點。縣民公園今年參加美國繆斯設計獎，在全世界3942件作品中榮獲景觀類「公園與開放空間」項目首獎。

繆斯設計獎評審結果，屏東縣民公園具有深入研究和探索基地的潛力，以既有的構造物為出發點，以永續手法延續歷史遺構的機能再生，賦予過去廢棄場域新的價值與機能，並在市區中心內營造生態環境復育的腹地，充分表現時代性的環境議題。

屏東縣長潘孟安也在臉書開心分享這消息，表示這座「繆思女神獎盃」是設計界的榮耀指標，要拿到真的非常不容易；這座城市裡的新天地在荒廢27年後，從埋沒地底到世界發光，成功讓世界看見屏東，屏東做到了！

他說，現在回想起當時要不要挖掘的關鍵抉擇，很慶幸在天人交戰時做了正確的決定。台糖舊紙漿廠遺構活化再生蛻變為縣民公園，融入殺蛇溪水岸藍帶與綠帶整治，打造出台灣首座以工業遺構為核心、複合水岸廊道的園區，已是到屏東的必遊勝地。

未來縣府將持續投注經費於屏東縣民公園辦理市集與表演等多項軟性建設，如「日落劇場」戶外展演，民眾可免費欣賞各種型態的表演藝術，以屏東縣民公園為起點帶領民眾看見屏東深厚底蘊。

此外，屏東2019年台灣設計展《超級縣政》海報，繼2020年獲得德國紅點設計、東方設計奧斯卡的日本優良設計兩座大獎後，今年再度獲得德國iF設計獎，從超過1萬件報名作品中脫穎而出，奪得金獎，非常不容易。

(中時 )