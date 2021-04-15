曾以「冷豔神正妹」身分登上中天《大學生了沒》的美妝部落客夏曼娣（Mandy），近日因為一支「25歲買房？改造3千萬新房！5百萬裝潢大公開」開箱新家影片，慘遭網友質疑25歲該如何自己買房？對此，夏曼娣也留言回應，強調是「自己工作賺錢存錢買下的房子」，她的母親更不捨女兒慘遭質疑，親自留言揭密夏曼娣是如何靠自己買下3千萬房。

夏曼娣近日在YouTube開心分享給自己的25歲生日禮物，就是以3千萬的價格買下人生第一間房，更斥資500萬裝潢，影片一曝光隨即引來網友兩極評論，有人大讚她25歲就能買房好厲害，但也有不少網友質疑她是靠爸媽贊助才有能力買房。

對此，夏曼娣也在留言回應：「家裡沒有贊助，也沒有廠商業配，更沒有被包養，自己工作賺錢存錢買下的房子。」更反擊酸民：「你依照自己的能力推算存款300萬，不代表我的存款只有300哦，你25歲買不起房子不需要來這酸葡萄心態。」

夏曼娣怒駁包養，強調房子全靠自己工作存錢賺來。(取自夏曼娣Mandy YouTube)

隨後她的母親也留言親揭夏曼娣是如何靠自己在25歲時買下3000萬房，她說女兒不是存錢存到3千萬，而是付頭期款2成外加裝潢費，其餘都是貸款。夏曼娣母親更稱，女兒自高中開始打工，所賺的錢都被她要求儲蓄，並幫女兒理財，而且夏曼娣還有比賽獲得第一名的獎金與100萬的工作合約，強調是夏曼娣對工作敬業態度加上廠商、好友等貴人愛戴，才能讓她在25歲買房。

(中時新聞網)