面板雙虎友達、群創在連續兩根黑K棒之後，股價今(15日)未持續下跌，友達收盤上漲0.5元，收在25.3元，群創則收在23.4元，上漲0.25元，雙虎這波的高點都在27.05元，是不是可以搶個反彈？專家表示，面板這類景氣循環股用股價淨值比來看比較合理，想短線操作，股價如果再往下回跌3-5%，獲利空間比較大。

台股今日開低走高，指數終場收在今日最高點17076.73點，上漲210.76點，近期股價回檔整理的友達、群創也擺脫下跌陰霾，友達股價最高來到26.2元，上漲1.4元，終場收在25.3元，上漲0.5元，群創最高來到24.1元，上漲0.95元，收盤上漲0.25元，收在23.4元。

以這波跌幅較重的群創為例，從高點27.05元往下連續兩根黑K棒，股價一度下殺至22元，中間有5元的價差，短線操作上能否搶反彈？摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，群創的熱度的確相當高，從13日109萬張的成交張數即可看出，尤其當天收了一個有上影線的黑K棒，當天買進的人都被套牢。

鐘崑禎指出，以面板這種景氣循環股來說，約3至4年是產業獲利高峰期，大概從2020年下半年開始到2022年上半年，最高點很可能落在6月，萬一被套在高點，可能要再等2年或3年，因此景氣循環股千萬不能追高，也不能用EPS計算本益比來估算股價，用股價淨值比來看比較合理，也就是說，假設友達、群創EPS有3-4元，甚至有機會達5元，一般來說股價有機會到50元，不過如果抓股價淨值比1倍多來看，落在30元上下可能就差不多了。

鐘崑禎建議，以面板族群來說，股價超過股價淨值比1倍多的價位，就不要再追了，假設天花板在30元，股價跌到27元，投資價值其實不大，假如跌到22-23元，相對較安全，賺價差的空間就夠大，以今日的股價來看，如果再往下回跌3-5%，獲利空間比較大，風險也比較小。

(中時新聞網)