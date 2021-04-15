立委陳明文（站立者）安排立院經濟委員會到嘉義縣考察，決定茶改場南遷地點。（張亦惠攝）

過去台灣茶產區多位於雙北或桃竹苗地區，1990年後逐漸轉為中南部高海拔茶區居多，農委會茶葉改良場原位於桃園，礙於都市發展及產地轉移等問題決定南遷，15日立法院經濟委員會南下嘉義，立委陳明文邀集農委會主委陳吉仲、嘉義縣長翁章梁等人討論總場南遷規畫案，會中做成決議，茶改場落腳嘉縣番路鄉。

茶改場南遷案經15日立法院經濟委員會，確定設置在番路鄉日安社區旁約30公頃土地，未來會以台灣茶與飲料作物改良場為方向命名，土地取得相關作業則由茶改場、嘉義縣政府、林務局及台糖公司進行，所有工程預計在2025年底前完成。

農委會主委陳吉仲表示，尊重經濟委員會的決議，會全力配合，農委會將提修正計畫，預計年底前報行政院核定，在土地取得方面以不影響原承租戶權益為原則，另，未來除了農業外，茶改場還有行銷推廣、休閒旅遊等重任。

陳明文指出，阿里山高山茶文明全世界，未來改良總場南遷到嘉義，可以帶動嘉義的茶飲料產業，再加上高海拔的梅山試驗分場，不僅能做智慧化茶園的試驗研發，同時也是很好的推廣銷售場域，對阿里山區茶農精緻化及多元化都有正面效益。

翁章梁表示，嘉義高山茶咖啡跟茶都是主要產業，未來茶葉改良場研究的也不只茶跟咖啡，加上所挑的地點除是嘉義縣的觀光大道也是阿里山的入口，建議未來可以設置教育館，推廣茶產業。

茶改場場長蘇宗振表示，原先有3塊土地選擇，日安社區旁的台糖土地、廢棄軍營及阿里山公路南端土地，因廢棄軍營參雜私有土地面積不完整，南端土地則屬沙地較不適合，因此選定面積約30公頃，位於阿里山公路北邊日安社區旁的台糖土地，海拔約195至200公尺，與目前的茶改場場址海拔相同，加上土壤酸鹼值約4.5-5.5間適合茶葉生長。

(中時 )