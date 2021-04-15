彰化縣竹塘鄉億東「三好米」將出口300公噸米，外銷到日本，彰化縣長王惠美（左2）、農糧署長胡忠一（左3）與億東公司董事長陳鴻焜（右2），15日共同見證裝櫃啟航的歷史時刻。（謝瓊雲攝）

億東企業三好米是全台契作種植面積最大的單一廠商，30年前就看好小家庭生產小包裝米，成功搶下市佔率。（謝瓊雲攝）

彰化之光！彰化縣竹塘鄉億東「三好米」將出口300公噸米，外銷到日本，彰化縣長王惠美、農糧署長胡忠一與億東公司董事長陳鴻焜，15日共同見證裝櫃啟航的歷史時刻，王惠美表示，這批白米能通過日本法規層層要求，非常不容易，許多民眾愛吃日本米，現在不用到日本，來彰化就能吃到日本級的台灣好米。

億東公司與日本商社以專案契作模式，經過1年的努力，將300公噸優質好米，通過日本6百多項農藥殘留檢測，與鉛、鎘、汞、砷等重金屬檢測；這也是繼外銷新加坡、香港、澳洲、荷蘭、南非、肯亞及中國大陸後，首度成功打進日本市場。

胡忠一說，億東三好米在全台有4個專業生產基地，從傳統通路、超市、量販店、便利商店、團膳，到五星級飯店，都能看到、吃到三好米；台灣米去年行銷到全球67國，億東企業就包辦好幾個國家。

胡忠一說，日本是全世界衛生安全標準最嚴格的國家之一，這次外銷更讓台灣米成功站上世界舞台。2003年農委會開始推廣稻米產銷契作，億東率先帶頭響應，結合70位農民、契作約50公頃，如今規模更達到2200位農民、3000多公頃，產量約佔全台11.1％。

億東企業源自埤頭鄉、落腳在竹塘鄉，1980年代就開始生產小包裝米，方便小家庭購買食用，成功搶下市占率，億東在彰化縣的契作面積達1000公頃，其中台中農改場研發的新品種米就有400公頃。是全台契作種植面積最大的單一廠商，專區內推行非常多特色米品種的栽種，並獲得產銷履歷驗證。

陳鴻焜說，感謝農糧署政策及農改場專家的協助，解決農友們栽培技術、病蟲害防治等問題，及旱災因應。去年日本商社來台洽談合作時，公司便決定朝量身專案契作的方式接單，更引領日方代表實際勘查農田、選農民、選米種，規畫確認各項田間管理與種植的條件等，長達1年多的努力，終於能外銷日本市場，是對農民與契作團隊最大的肯定，相當振奮人心。

(中時 )