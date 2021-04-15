50歲郭先生，菸、酒、檳榔史約20多年，因吞嚥異物感，接受胃鏡檢查後發現食道惡性腫瘤，去年接受食道惡性腫瘤手術，術前醫師即告知手術可能會傷及聲帶，開完刀之後可以說話，但說話聲音沙啞，說話容易累，且無法唱歌，接受聲帶軟骨整形手術，逐步改善恢復、輕鬆說話。

台中榮總耳鼻喉頭頸部主任醫師王仲祺指出，抽菸、喝酒、說話過度等，使用不正常等都可能傷及聲帶，講話時多補充水分；提醒若有2周聲音沙啞，不正常現象，得趕緊尋求醫師治療。

主任醫師王仲祺指出，人類的喉部主要由2條會動的聲帶來控制呼吸和發聲，並在吞嚥時保護食物不會誤入呼吸道。2條聲帶之間的通道叫做聲門，呼吸時，兩側聲帶向外開展，聲門打開，空氣進入氣管和肺部進行呼吸。

王仲祺說，每當發聲時，2側聲帶則向聲門中線靠攏，關閉聲門，由肺部吐出的空氣則會吹動聲帶，造成聲帶震動，發出嗓音；另外在我們吃東西吞嚥時，聲門也需關閉來避免嗆食。

台中榮總指出，在單側聲帶麻痺，傳統上包括在麻痺聲帶內注射自體脂肪，或在喉軟骨內聲帶旁植入填充物等手術，需額外採脂手術，且無法得知聲帶麻痺是否能恢復；中榮給急性單側聲帶麻痺患者有更微創新治療選擇，獨創「喉肌電圖導引-玻尿酸聲帶內注射」搶救單側聲帶麻痺的沙啞音聲。

「世界語音日」是4月16日舉行的全球性年度活動，旨在慶祝人類能運用語音的成就，並提醒民眾語音在所有人日常生活中的重要性；台中榮總於今年在台灣首度舉行活動，提醒大家珍惜嗓音的重要。

(中時 )