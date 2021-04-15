民進黨市議員江肇國15表示，遺憾天外天劇場無法原地保留，但慶幸部分構件獲得保存。（江肇國服務處提供）

台中市文化資產資材管理中心，近日將天外天劇場遺構保留至大里菸葉廠，民進黨市議員江肇國15表示，遺憾天外天劇場無法原地保留，但慶幸部分構件獲得保存，呼籲臺中市政府文化局仍要思考未來如何讓更多人知道天外天的故事，千萬不要就此塵封而無法延續歷史記憶。

江肇國指出，天外天是日治時期建造具特殊圓頂造型的劇場，原地的拆除與否爭取將近六年。原先在2014年由前朝市政府及2020年由文化部列為暫定古蹟，爭取過程歷經兩任臺中市政府，審議過程艱辛，遺憾最後還是不予指定為古蹟，也不登錄為歷史建築而遭到拆除。

江肇國表示，雖然遺憾無法原地保留，但樂見近日經所有權人同意後保留建築的圓形屋架、鋼板梁、樓梯柱、鑄鐵欄杆等重要的遺構，而當前文化局必須思考如何重新述說天外天的歷史故事。

江肇國強調，除了促成文資處保留文資遺構外，文化局仍要思考永續留存、修復再利用，並執行更貼近民眾生活的展示、導覽等，讓更多人知道天外天劇場曾經存在，而不是將建築構件存放在菸葉廠中並塵封起來。

(中時 )