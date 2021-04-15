立法院社會福利暨衛生環境委員會15日初審通過《勞工職業災害保險及保護法》草案。在初審討論期間，朝野各黨團與立委們集思廣益、頻密協商，讓草案內容對職災勞工之權益保障更加完整、周全。因此，勞動部感謝朝野立委們的支持。

勞動部表示，《勞工職業災害保險及保護法》草案，為我國勞工之職業災害權益保障，奠立了新的里程碑。包括擴大保障的範圍，把受僱事業單位的勞工全部納入保護傘下，大幅提升了給付水準；同時也讓雇主只要繳納少許保費，就可以更有效分攤職災補償責任，達到勞資雙贏的效果。此外，草案也將提撥經費挹注職業災害預防與重建工作，藉由落實災前的預防，及強化災後的重建，讓職災勞工可以儘速返回職場。

勞動部表示，未來，這部草案在立法院完成三讀後，勞動部將盡速研訂相關子法及措施，讓整套能順利上路施行，所有在第一線工作的勞工朋友都可以受惠。

(工商 )