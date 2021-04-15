暖暖區公所表示，為避免光害影響繁殖，即日起至5月15日止，水源地周邊及東勢街36巷的路燈會調降照明亮度。（摘自王醒之臉書／陳彩玲基隆傳真）

螢火蟲季節來臨，今年國立台灣海洋大學賞螢活動復辦，去年因疫情停辦，令民眾相當失望，這次實施防疫措施，全程需配戴口罩，此外，暖暖區水源地為避免光害影響螢火蟲求偶，即日起至5月15日會調降周圍路燈亮度，維護生態，公所呼籲，用路人行經該路段盡量放慢行駛。

基隆國立海洋大學旁的「龍崗生態園區（龍崗步道）」是在地賞螢景點之一，園區內的螢火蟲種類多為黑翅螢、紅胸黑翅螢等，往年海大都會舉辦賞螢活動，去年因疫情停辦，而今年照常舉行，並於5月3日至5月11日進行管制，沒有報名參加的民眾切勿強行上山。

位在暖暖區的水源地也是賞螢的場所之一，暖暖區公所表示，每年4至5月為螢火蟲繁殖季節，為避免光害影響繁殖，即日起至5月15日止，水源地周邊及東勢街36巷的路燈會調降照明亮度，提醒用路人行經時放慢行駛，務必確保安全。

暖暖區公所指出，晚上6點半至8點是最佳賞螢時間，螢火蟲在這個時段活動最旺盛，但提醒民眾賞螢時，盡量保持安靜，大聲喧嘩會對螢火蟲造成干擾，影響其棲息及交配，也不要任意捕捉，螢火蟲容易因為受驚嚇或被觸摸而死亡，此外，在觀賞時建議用紅色玻璃紙遮蔽光源，對牠的干擾最小。

(中時 )