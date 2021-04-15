中國人民銀行（大陸央行）官方微信14日發布工作論文，直指大陸面臨的人口嚴峻形勢，應該全面放開和鼓勵生育。15日，A股中的「二胎概念股」全線大漲，更有貝因美、威創股份、金髮拉比、安奈兒、美盛文化、高樂股份等多股漲停。

該工作論文提到，大陸應抓住當前生育政策對部分居民還是硬約束的時機，全面放開生育，及時釋放其較高的生育意願。若稍有遲疑，將錯失以生育政策應對人口轉型的寶貴視窗期，重蹈發達國家的覆轍。

論文還稱，應對人口轉型這種大課題，單一政策難以奏效。不僅要放開生育，而且鼓勵生育；不僅優化生育政策，而且完善養老制度；不僅注重國內勞動力轉移和利用，而且鼓勵走出去利用其他發展中國家豐富的勞動力，甚至嘗試學習發達國家的移民；不僅多生孩子，而且注重儲蓄和投資。

關於措施上，論文提出，一方面要全面放開生育（三胎及以上），要趁著現在部分居民想生又不讓生時放開，等到大家都不想了再放，則沒了用處；另一方面大力鼓勵生育，要創造良好的生育環境，切實解決婦女在懷孕、生產、入託、入學中遇到的困難。

(旺報 )