桃園改裝電動自行車時速破百公里，去年釀4死676人傷促警加強稽查。（Explorer阿飛提供）

桃園電動自行車改裝氾濫，不但外型酷炫，速度更直逼重機，時速可達100公里以上，甚至成為移工炫技的工具，但肇事率也因此激增，光去年就釀4死、676人傷，光靠稽查外觀難辨認，納管前成公共安全漏洞，聯合稽查更掛零，警方允諾在環警監聯合稽查納入稽查重點，並加強執法。

議員陳治文說，電動自行車因無年齡限制，加上免考照，成為菜籃族、外籍移工代步工具，市區常見沒有牌照的電動自行車呼嘯而過，且造型前衛、顏色新潮，最重要是車速超快，當場在議會播放一台重機猛追電動車、時速飆破110公里的畫面，感嘆連重機都差點被「海放」。

議員郭蔡美英和林俐玲也直言，電動自行車亂鑽亂騎根本無從取締，不時見到逆向、闖紅燈，沒牌照也罰不到，只能靠警方攔查，也成失聯移工逃亡利器。

議員黃敬平也說，電動自行車明定限速25公里、總重40公斤下，但改裝氾濫，不但速度可達150公里以上，加大後的電池功率也有失火危險，強調桃園因移工數高居全國之冠，電動車數量也名列前茅，去年就釀4死，傷亡數居六都第3，違規樣態則以酒駕最多，卻因屬於慢車，只罰600至1200元，根本無法嚇阻違規，且光靠外觀難認定改裝，造成執法取締上的困難。

市警局允諾在環警監聯合稽查將電動自行車納入稽查重點，路上違規仍會依道交條例取締，坦言去年僅取締1631件，強調強制掛牌上路才是根本解決之道，目前仍在立院修法中，會在空窗期加強執法。

(中時 )