KID在合歡山幫李佳穎剪劉海。（摘自IG）

李佳穎日前和KID、峮峮、溫妮一起去爬合歡山。（摘自IG）

凍齡女神李佳穎15日帶著可愛劉海出席戶外品牌活動，原來這是她日前帶峮峮、溫妮去登合歡山時，因為劉海扎到眼睛難受，因此由KID幫她剪的。她笑說本來指定峮峮操刀，在旁看著的KID玩心上癮搶過來剪，沒想到剪完她也很滿意，下次還會考慮讓他剪，KID還自誇這是只在山區服務的「野剪100」，李佳穎是第1號客人！

李佳穎透露KID暖心事蹟不止這一件，二月初她跟KID的工作夥伴一起去登奇萊南華山，頗有爬山經驗的她，第一晚吃完晚餐竟然出現身體不適的高山急症反應，吸不到氣且心跳忽快忽慢，結果KID貼心照顧她一整晚，「他每隔15或30分鐘就過來關切， 連我半夜想上廁所但頭痛劇烈走不動，請他幫我找塑膠袋解決，他也說『沒關係我在你旁邊，我帶妳去』。他跟另一位專業嚮導發揮友愛精神，犧牲自己整晚睡眠，不斷來關心我！」結果隔天她醒來就復活了，走得比他還要快！

她年前放話今年內會與交往穩定的圈外男友登記結婚，但想找個特別的日子去登記，原本想選自己生日當天，結果今年生日剛好遇到農曆年放假日，所以「天不從人願」，昨被問登記沒，她笑說最近剛好沒有特殊節日，但還是會今年內結婚，不過她說就算結婚，也不打算讓另一半曝光被看到，因為他不是圈內人，要尊重他本來的生活，不會辦婚禮，也不會拍婚紗，「這些對我來說真的還好，生活比較重要！」

至於會不會先有後婚？她說自己觀念比較傳統，如果有計劃生小孩就會去結婚，「但我最近比較愛玩，沒空安排」。至於自己很愛的爬山，因為男友完全不喜歡這件事，所以沒有勉強他，她會選擇跟自己的朋友一起去。

李佳穎日前和峮峮、溫妮一起去爬合歡山。（摘自IG）

李佳穎出席戶外品牌新品上市記者會。（MERRELL提供）

李佳穎出席戶外品牌新品上市記者會。（MERRELL提供）

李佳穎熱愛爬山運動。（MERRELL提供）

(中時 )