日本環境大臣小泉進次郎14日在參加「彭博新能源財經」峰會時，敦促中國加快溫室氣體減排行動，稱中國的空氣污染治理將對日本人民健康、社會產生直接影響，呼籲中國提前實現2060年碳中和承諾，並盡快達到碳排放峰值。中國外交部發言人趙立堅今天（15日）在例行記者會中反嗆，「日方先管好自己的事」。

趙立堅表示，去年中方宣佈將力爭於2030年之前碳達峰，努力爭取於2060年前實現碳中和，這是中方基於可持續發展的內在要求和構建人類命運共同體的責任擔當，作出的重大戰略決策。

趙立堅指出，從碳達峰到碳中和，發達國家大體需要50年到60年時間，中方將用短短30年做到，這並非易事，需要開展一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革。中方已將碳達峰、碳中和納入生態文明建設整體佈局，將以抓鐵有痕的勁頭兌現中方的承諾。

趙立堅指出，中方建議日方以責人之心責己。「反觀日本，氣候變化《京都議定書》以日本京都命名，日本卻拒絕接受議定書第二承諾期，拒絕為全球減排作出應有貢獻。」日本作為發達國家，碳達峰時間遠早於中國，卻在中國之後才宣佈碳中和承諾。

趙立堅表示，說到排放，他不禁聯想到這幾天國際社會高度關注的日本政府決定以海洋排放方式處置福島核電站事故核廢水，這是極其不負責任的行為。

「日方常常把國際責任掛在嘴邊，現在是以實際行動加以體現的時候了。」趙立堅呼籲，「我勸日方先管好自己的事，盡快回應國際社會的嚴重關切，以負責任的態度處理好福島核廢水問題，這有利於改善日本的國際形象。」

(中時 )