新北市新店區吳姓男子猝死，同住的林姓女室友聲稱，吳男情緒失控撞牆死亡，檢方查出林女涉嫌夥同弟弟和李姓友人，共同持棍棒將吳男毆打致死，向法院聲請羈押後，台北地方法院裁定，林女等3人羈押禁見及通信。

法官指出，林姓女子等3人涉嫌共犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，3人有滅證之舉，又有共犯尚未到案，足認有勾串、滅證之虞，復考量其等涉犯情節及偵辦進度，經斟酌比例原則，認有羈押必要性，裁定羈押。

(中時 )