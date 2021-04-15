瞎扯男室友撞牆猝死 女子涉殺人遭收押 19:492021/04/15 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 瞎扯男室友撞牆猝死，女子涉殺人遭收押。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區吳姓男子猝死，同住的林姓女室友聲稱，吳男情緒失控撞牆死亡，檢方查出林女涉嫌夥同弟弟和李姓友人，共同持棍棒將吳男毆打致死，向法院聲請羈押後，台北地方法院裁定，林女等3人羈押禁見及通信。 法官指出，林姓女子等3人涉嫌共犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，3人有滅證之舉，又有共犯尚未到案，足認有勾串、滅證之虞，復考量其等涉犯情節及偵辦進度，經斟酌比例原則，認有羈押必要性，裁定羈押。 少女被絞死焚屍 死者父親求法官判凶手死刑 警攻堅救肉票逮8人 1嫌急逃墜樓亡 (中時 ) #瞎扯 #撞牆 #猝死 #涉殺 #收押 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市胃裡塞滿塑膠片 東方白鸛冤死 04:102021/04/15 焦點要聞 男所長戀上人夫 天天嘿咻遭調職 04:102021/04/15 社會新聞 不滿17歲女友提分手 男硬上2次還拍裸照判8年 18:302021/04/15 社會 世芯狂崩5天賣不掉 基金爆踩雷最大咖最慘 11:582021/04/15 財經 公寓縱火害9命 緬甸華僑4度判死 04:102021/04/15 社會新聞 買2偷2服飾店衣服遭竊 店家PO網揪竊嫌 15:192021/04/15 社會 影／太魯閣號台北聯合公祭 政壇大咖齊哀悼 13:582021/04/15 政治 座談會爆衝突 3人傷警遭送辦 04:102021/04/15 地方新聞 桃園改裝電動自行車時速破百公里 去年釀4死676人傷促警加強稽查 19:582021/04/15 生活 王傑昔復出慘遭下毒失聲 網曬自拍照憔悴模樣曝光 14:512021/04/15 娛樂 自駕逛猛獸區突下車 猛虎秒衝過去狂盯人 距離不到4公尺 10:432021/04/15 搜奇 社會熱門新聞 28歲鮮肉所長勾40歲人夫警員 正宮爆：一天大戰好幾回 - 社會 新店男子頸部刀傷全身是血倒路中不治 警排除他殺 - 社會 1個月揭50件違停案 員警休假扮檢舉達人遭民眾毆傷 - 社會 警休假當檢舉王被民眾暴打 警政署：無不法但不鼓勵 - 社會 鑽foodpanda漏洞 男吃白食A萬元海鮮大餐遭起訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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