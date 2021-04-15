溫昇豪是《火神的眼淚》裡的資深消防隊員。（公視、myVideo提供）

由溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷、夏騰宏等人主演的公視年度大戲《火神的眼淚》，將於5月1日上檔，15日劇組再釋出同安分隊同儕篇的花絮影片，影片可見分隊裡的好感情，氣氛融洽，夏騰宏說：「我們很像幾個大男孩，住在同一個宿舍裡面，然後就會有很多有趣的事情，所以一進去其實不太需要演，因為很多男生間的垃圾話都是很臨時就會想出來。」不料卻遭唯一女消防員陳庭妮反嗆：「基本上三樓（男生宿舍）我就不去了，因為那就是臭男生的地方。」讓劇中男演員們全數中槍。

提到團隊緊密的好感情，陳庭妮感性地說：「我們的氛圍就很像是一群好朋友、家人，什麼話都可以直講，然後也是稍微也有一點階級制度，因為我們都會對學弟很直接，比較愛跟他們開玩笑，但我覺得這就是很日常大家一定會有的那種相處方式。」

謝章穎飾演的消防隊員小高，就自己匿名爆料被學長欺負，讓林柏宏受訪時，哭笑不得說：「誰說的，誰說我欺負小高，哪個隊員說我欺負小高！」結果被抖出是本人爆料時，讓眾演員開玩笑說「離小高遠一點吧」，謝章穎也在自己的社群PO出「學長不要再弄小高了！」

在拍攝花絮中也可見，分隊裡的資深前輩溫昇豪透過照片幫菜鳥謝章穎挑選女友，兩個大男孩各持己見，現場即興台詞、垃圾話不斷，謝章穎更調皮反嘴：「說不定素顏很正啊！」讓全場笑翻。陳庭妮補充說：「我感受到的氛圍是，只有我可以笑你哦，出去如果你們被別人笑，我們全部都會站出來幫你說話！」霸氣發言，可見劇中演員的好交情。

《火神的眼淚》還未上檔就榮登數據分析網站「網路溫度計」排行榜第八名，網路聲量破萬篇，成為榜上唯一一部尚未播出就擠進前十名的戲劇，甚至已有盜版網站架設釣魚網頁，讓官方更加嚴謹以待。

《火神的眼淚》上週六（10日）受邀金馬奇幻影展特別放映，搶先播出一、二集，讓搶到票的影迷們先睹為快，播出首兩集就獲得許多好評，也登上觀眾票選排行榜第二名，令在場粉絲直呼「超精彩、超好哭」、「很期待全劇」，同場消防員觀眾也直說：「真的是我們的日常，就連講幹話都是！」。當天導演蔡銀娟、製作人湯昇榮、李志薔及主演溫昇豪、林柏宏首次現身映後座談，親自回應影迷提問，導演也分享，為戲斥資六百萬打造了同安分隊的宿舍，實景讓演員在拍攝現場大喊「好想住」。

(中時 )