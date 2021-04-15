最近美軍一架升級後的KC-135大型空中加油機上部署做為忠誠僚機的無人機，並以Link 16、戰術數位資訊鏈路（SADL）和視界外通訊保密技術等最新升級功能，首次進行無人機操控。美國軍方認為，這項試驗將徹底改變加油機在空中戰鬥中的作用。

據《防務簡報》報導，KC-135同溫層堡壘大型空中加油機進行「駕駛艙即時資訊系統專案」（RTIC）升級，此項升級將使它能適應21世紀的作戰環境，同時也徹底改變加油機在戰鬥中的作用。

經過RTIC升級後，KC-135使用北約組織標準的Link16數據通訊功能操控無人機。圖為猶他航空國民警衛隊的第151空中加油聯隊在KC-135上使用Link16。(圖／美國空軍國民警衛隊)

美國猶他州空中國民警衛隊的第151空中加油機聯隊在2020年7月開始對首架KC-135進行RTIC升級。猶他州空中國民警衛隊司令博亞克准將（Daniel Boyack）說，RTIC計畫剛開始就由猶他州航空國民警衛隊負責支援，計畫中的先進戰鬥管理系統（ABMS）能讓部隊使用最先進的方法和技術來快速收集、分析和共享信息，並即時做出決策。「多年來，一直依靠預警飛機或偵察機提供訊息，再用色筆和多層圖表來製作即時戰鬥圖像，現在有了RTIC，我們獲得戰場訊息的能力幾乎是即時的，並且更加準確。」

報導指出，RTIC專案增加了專用設備，可以讓KC-135在飛行中通過Kratos公司研發的UTAP-22戰術無人機平台接收SkyDog無人機傳送回來的數據。不久前，Kratos公司研製的XQ-58A女武神隱身無人機剛剛成功進行空中投放小型無人機試驗，而女武神也是SkyDog無人僚機計畫的原型之一。

報導稱，美軍KC-135加油機的目標是充當所有空中、陸地、海洋、太空以及網路空間平台的資料庫，利用人工智慧技術將資料融合成一幅完整的戰場畫面。當前的改進將徹底改變KC-135的戰鬥角色，這是提供進行未來戰爭能力的第一步。

報導說，預計到2023財年，將有多架KC-135掛載神鬼戰士(Gladiator)吊艙進行飛行測試。此一吊艙比當前戰鬥機使用的任何吊艙大3到4倍，上面配備必要的感測器，能夠檢測、識別、跟蹤和防禦先進戰鬥管理系統中的資料節點。

美國空軍於2019年提出479架空中加油機的機隊的規劃，包括179架KC-46飛機與300架KC-135，主要由國民警衛隊和空軍後備隊飛行和維護。

(中時新聞網)