美國情報部門負責人14日表示，中國對美國構成的威脅「無與倫比」，中國以有利於其「威權體制」的方式推動國際規則改革。中國外交部發言人趙立堅今天（15日）在例行記者會中反駁，美方此言是「以小人之心度君子之腹」。

趙立堅表示，中國堅定不移走和平發展道路，從來沒有主動挑起過一場戰爭，也從來沒有侵犯過別國一寸領土，不對任何國家構成威脅。事實一再證明中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，中國的發展是世界的機遇。

「英語有句俗話，叫『拿著錘子的人，看什麼都像釘子』。」趙立堅表示，美國企圖永遠維持世界霸權，主導國際規則。因此看誰都像挑戰、威脅，都像釘子，這是典型的「以小人之心度君子之腹」。

趙立堅接著連珠炮似的拋出一連串質疑：「我想問問美方，究竟是誰軍費世界第一、海外軍事基地最多？又是誰建國240多年歷史上只有16年沒有打過仗？是誰頻頻以軍艦、軍機到處耀武揚威？是誰打著民主人權的幌子到處搞滲透破壞、顏色革命和政權更迭？又是誰到處拉幫結伙、不擇手段打壓別國？」

趙立堅強調，中國的發展是世界和平力量的增長，是世界的機遇而非挑戰。中方始終堅定維護的是以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，而不是個別國家為維護自身霸權所定義的國際秩序。

趙立堅表示，在全球化時代，以意識形態畫線，拉幫結派，搞針對特定國家的小圈子才是對國際秩序的破壞。這終究是不得人心的，也是沒有出路的。

(中時 )