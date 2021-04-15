有親綠粉專近日遭網友踢爆，過去曾在臉書貼文痛批「台灣專拜中國鬼的華殖大宮廟，幕後操控者，絕大多數都是黑道或國民黨樁腳」。對此，黃暐瀚表示，現在糗了，這個粉專說媽祖顯靈保佑，但先前怎麼說的？

有一「親綠粉專」於2017年7月23日發表一篇貼文，貼文下面並且嵌入一則新聞連結，該新聞連結是2017年7月21日有一家媒體報導北港某財神宮廟大量燒金紙，因此引發「減金減香」與「滅金滅香」的討論。

不過，這個「親綠粉專」在2017年7月23日在臉書的貼文本身，並沒有針對「減金減香」與「滅金滅香」做任何討論，反而痛批「台灣專拜中國鬼的華殖大宮廟，幕後操控者，絕大多數都是黑道或國民黨樁腳」，並主張「台灣人，除了宮廟，你值得擁有更有品質的信仰，讓信仰豐富你的靈魂、增長你的智慧」。

對此，資深媒體人黃暐瀚今（15）日在TVBS《新聞大白話》表示，台灣民間哪一個神不是從中國大陸來的？媽祖、關公都是，家裡有沒有去拜過？台灣民俗過中秋、端午、過年，這都跟中華文化無法切割。現在糗了，現在這個粉專說白沙屯媽祖駐駕到某民代服務處附近的店家，是顯靈保佑，但先前怎麼說的？

親綠粉專2017年在臉書的貼文。 (取自臉書)

親綠粉專大讚媽祖駐駕某民代服務處「隔壁」，是顯靈保庇。（取自臉書）

(中時新聞網)