倪齊民劇中硬要幫柯叔元洗澡。（民視提供）

柯叔元劇中為與倪齊民PK而受傷。（民視提供）

民視八點檔《多情城市》突破尺度上演BL劇？劇中兩型男大叔柯叔元及倪齊民竟然要一起洗澡，可愛又無厘頭的畫面，讓倪齊民笑說：「第一次拍八點檔要跟男生洗澡，真的太荒謬太好笑了！」

倪齊民在八點檔《多情城市》中，因為喜歡柯叔元的前妻侯怡君，在劇中想盡辦法要屢獲對方的心，不料柯叔元也加入戰局，想要挽回前妻的心，變成兩位大叔在戲裡比拚體力，看誰最有資格照顧侯怡君。劇情是柯叔元跟倪齊民PK，結果腳因此受傷，無法自己洗澡，為了不讓侯怡君幫他洗，倪齊民硬是擠進浴室幫忙洗。

倪齊民表示洗澡前是跟柯叔元兩人在比用推車堆磁磚，看誰速度最快，如果大家看到片段，應該覺得兩人在玩《綜藝大集合》吧，現場工作人員在拍攝前還先試玩，一度讓大家以為在出外景玩遊戲，非常逗趣。倪齊民笑說編劇可能覺得他身材不夠完美，才會要他做運動。

相較之下，柯叔元表示平常就有跟翁家明去爬山，休閒時間還會去打高爾夫球，體力方面還算不錯，只是許久沒跟倪齊民合作，這一次合作就是不斷鬥嘴鼓，甚至PK體力等等的，讓他笑說已被開啟喜劇的開關了。這次一起洗澡畫面曝光後，有粉絲拱他們兩人在一起算了，甚至給兩人取「斯昌CP」綽號，讓他哭笑不得。

(中時 )