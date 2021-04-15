高雄春天藝術節親子獻禮壓軸、高雄市交響樂團《阿里巴巴與四十大盜》親子音樂會5月1日周六將於高雄至德堂登場，當天上午11時、下午3時半的2場演出由指揮楊智欽帶領高市交、攜手說故事高手編劇、導演陳御弼結合影像奇幻魔術師徐逸君，聯手打造一場視覺豐富、具故事性與異國風的交響樂節目。

高雄市交響樂團連續多年推出親子音樂會，受到親子共同喜愛，這次《阿里巴巴與四十大盜》親子音樂會由楊智欽指揮高市交，將同名波斯經典童話故事精心搭配經典交響樂曲，開幕序曲將以俄羅斯音樂家伊凡諾夫（Ivanov）創作的《酋長的行列》 (Procession of the Sardar)揭開冒險奇幻旅程。

同名經典童話故事的主人翁阿里巴巴，恰巧聽見四十大盜藏放金銀百倆的金庫暗號「芝麻開門」，進而竊取錢財，開啟一段你追我逃的逗趣冒險旅程；節目製作陣容邀請說故事高手編劇、導演陳御弼用「說」為故事帶來更生動的體驗、影像奇幻魔術師徐逸君則利用巨幅投影營造異國風采，現場還有演員陳盈達、陳懷駿帶動小朋友一起在交響樂中扭扭擺擺，跟著阿里巴巴騎駱駝踏沙漠、爬大樹、躲山洞，整場60分鐘絕無冷場。

高市文化局表示，春天藝術節在4、5月規畫兒童系列親子節目，特別感謝日月光文教基金會支持贊助，為鼓勵爸爸媽媽帶小朋友親近藝文，祭出優惠活動親子共樂2＋2雙享受8折套票，同時購買4／17高雄市國樂團《寶島搜神記》親子音樂繪各2張，不限場次享有8折優惠，《阿里巴巴與四十大盜》親子音樂會購票請上OPENTIX兩廳院文化生活售票網，節目詳情可上高雄春天藝術節官網或高雄春天藝術節臉書查詢。

(中時 )