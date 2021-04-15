在營運效率提升下，毅嘉（2402）自行結算第一季稅前獲利達4,983萬元，不僅比去年同期大增262％，更創下7年來同期新高，面對第二季，毅嘉表示，供應鏈缺料持續影響部份產品的出貨，但主要客戶需求強勁，整體拉貨動能不弱，第二季可望持續增溫，下半年營運則可望明顯優於上半年。

毅嘉今年以來以車載面板為主的硬板打板業務，明顯受到車用晶片缺貨影響，出貨量沒有辦法如預期般走高，也讓營收動能受到抑制，不過，機構件與車用軟板出貨仍然正常，帶動毅嘉第一季營收來到16.12億元，是2015年以來最佳的首季營收，而在經濟規模放大與效率提升下，毅嘉自行結算首季毛利率為12％，年增近3個百分點，創下6年來同期最佳水準。

而在業外方面，首季新台幣匯率沒有出現劇烈變化，加上毅嘉目前外幣部位縮減，都讓毅嘉業外獲利可以相對擺脫匯率的影響，毅嘉自結第一季稅前獲利為4,983萬元，相當於稅前EPS為0.16元。

展望第二季，毅嘉表示，供應鏈缺料的情況仍然持續影響部份出貨，但主要客戶需求強勁，整體拉貨動能並不弱，第二季營運仍可望持續增溫，下半年營運則可望明顯優於上半年，毅嘉全年度的營運將有機會挑戰新高。

法人表示，以第二季平均單月營收可望落在5～6億元水準，以及工作天數比第一季多來說，毛利率有機會比第一季增加一些，只要新台幣匯率不要大幅波動，獲利應可望比首季上揚。

(工商 )