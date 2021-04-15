台東警分局今年1月底查獲轄區內一間「小吃部」藏有作風大膽的陪酒女，警方查緝時包廂內有七名女子下身裸露，與酒客歡喜玩遊戲，訊後將7人依社維法函送法辦，日前法官則認為該場域非公開場所，判免罰。對此，一名高階警官相當不滿，直批「照這規矩，以後還掃什麼黃？」

一名高階警官指出，不論是小吃部、餐廳、酒店或KTV等，只要有女性陪侍的服務，均會被列為八大行業，也為公共場所，因此警方才會安排臨檢，以維護治安和諧。

該警官說，不特定的民眾均可進入上述的場所，就算是進去鎖門，還是算公共場所，警方過去皆以此標準作為辦案原則；警官說，「如果今天該法官認為包廂不是公共場所，那以後還掃黃掃個屁，不用玩了嘛！」

據判決書指出，法官判免罰所引用之法條為，《社會秩序維護法》第82條第1項第2款定有明文。所謂「公共場所」、「公眾得出入之場所」是指不特定人所共見共聞的空間，若已有設置相當之隱密措施，即難認與上述規定之「公共場所」、「公眾得出入之場所」要件相符。

因此法官認定，被移送人7人所為均在有房門阻隔的包廂中，包廂以外的其他顧客，並不能自由進出該包廂，因此該包廂與社會秩序維護法第82條第1項第2款規定之「公共場所」、「公眾得出入之場所」要件不符，諭知被移送人7人均不罰。

(中時新聞網)