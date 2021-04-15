以最大個人股東入主GameStop董事會的柯恩（Ryan Cohen）展開內部營運高層大整頓，先是以績效未達目標為由沒收營運主管的配股，多名營運高層將打包下台，包括執行長薛曼（George Sherman）也將遭到撤換。

根據GameStop周三向美國證交會提交的申報資料指出，由於執行長薛曼未能達到績效目標，公司因此沒收其58.7萬股的配股獎勵，按最新收盤價估算，這批配股獎勵總值約達9,800萬美元。

此外，商品長赫梅斯特（Chris Homeister）因相同原因遭沒收約11.9萬股的配股。

線上寵物食品業者Chewy的共同創辦人暨執行長柯恩今年1月以最大個人股東進入GameStop的董事會，公司計畫在6月的年度股東會上推選柯恩為董事長。

GameStop已訂定轉型計畫，要將公司從實體電玩零售商變身為電子商務公司。而因應公司轉型計畫，營運團隊將進行大換血。

路透本周稍早報導指出，GameStop已啟動營運高層人事整頓，包括正委由獵人頭公司物色新執行長人選，意即現任執行長薛曼將遭撤換。

事實上，自柯恩入主GameStop董事會後，已經有多名主管離職，包括財務長貝爾（Jim Bell）與客戶長哈姆林（Frank Hamlin）。

另據GameStop的申報資料，在6月年度股東會前預計將有多名董事請辭，像是任天堂前總裁艾米（Reginald Fils-Aime）與Activision Publishing前總裁維拉貝克（Kathy Vrabeck）等人。

今年初Reddit論壇集結散戶大軍鎖定GameStop等融券水位前幾高的個股發動攻勢，並成功帶動軋空行情，今年1月迄今GameStop總共飆漲近8倍。

GameStop日前公布2020年財會年度第4季業績，其中全球電子商務銷售暴增175％，營收占比達34％，2020年全年電子商務銷售勁揚191％，營收占比逼近30％。

(工商 )