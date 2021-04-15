新北動保處獸醫師對案例場採樣送驗。（新北市動保處提供／葉德正新北傳真）

新北市林口牛場爆發牛結節確診案例，新北市動保處表示，新北目前有11養牛場，1709頭牛，目前轄內其餘牛隻皆健康無出現牛結節疹症狀，市府15日已成立牛結節疹災害應變中心，由副市長劉和然擔任指揮官，啟動緊急應變機制，全面動員16日完成全市養牛戶牛隻牛結節疹疫苗施打。

新北市動保處指出，14日林口區1戶養牛場因8頭牛隻出現皮膚結節、精神下降、食慾不振、發燒等症狀，動保處立即派遣獸醫師及防疫人員到場進行臨床診斷及採樣送驗。

畜衛所14日晚間確診牛結節疹陽性，動保處立即依農委會防檢局指示啟動防疫作為，立即對案發場進行移動管制，15日對8頭罹患及疑患病牛進行評價、撲殺、焚化及掩埋處理，同場未發病牛隻隔離觀察。

新北動保處15日也兵分11路派員完成林口區5戶養牛場全數移動管制，完成全市其他6戶養牛場臨床訪視；目前轄內牛隻皆健康無出現牛結節疹症狀，全面動員16日完成全市養牛戶牛隻牛結節疹疫苗施打。

動保處表示，為防範蟲媒介動物傳染病，已全面提供轄內養牛戶誘蟲器，輔導農戶清理溝渠以防止病媒蚊孳生，定期對轄內畜牧場採樣送驗，協助場區消毒落實生物安全防護措施。最近天氣炎熱，蚊蟲極易滋生傳播病源，動保處要求農戶應落實安置誘蟲器減少病媒傳播，防檢局後續將提供動保處牛結節疹疫苗全面施打。

(中時 )