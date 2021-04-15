全球搶櫃的情況拉動貨櫃新船訂單自2020下半年開始高速成長，近期更攀升至近13年新高，而在這一輪新船需求中，有逼近一半的訂單由大陸造船公司拿下，反映當地復工快速、造船實力增提升等特點。

大陸央視財經報導，統計顯示，全球貨櫃新船訂單自2020年第三季開始有明顯增長，且在2021年第一季達到近13年的高峰。2020全年全球貨櫃新船訂單約有100萬個標準箱左右，而2021年第一季就超越了2020全年數據達到約150萬個標準箱。

報導稱，大陸造船企業拿下了這波貨櫃新船訂單中的近半數份額，主要受益於大陸疫情控制、復工快速以及造船實力提升等因素。

報導引述業內人士說法稱，近年大陸造船實力不斷提升，部分船型的設計研發處於世界第一梯隊，隨著技術的進步和效率的提高，建造的超大型箱船的交付週期也由2年多縮短到18個月以內，隨著大量實船的交付，未來預計能吸引到國際班輪公司越來越多的訂單需求。

(工商 )