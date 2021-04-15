南韓自製的首架KF-X原型機已於上週亮相，知名商業雜誌《富比世》（Forbes）13日指出，雖然該型機的戰力不如美製F-35，但其價格相對便宜、機敏技術轉移規定較美國寬鬆等優點，可能吸引眾多擔憂中國大陸南海活動，卻又阮囊羞澀的東南亞國家，對大陸的衝擊可能比F-35更強。

《富比世》認為，雖然KF-X戰機目前僅能外掛武器，匿蹤能力不如美製F-22、F-35等五代機；其自製的航電系統或許也比不上經驗老到的歐美公司，但以此換來的多項優點，卻是F-35無法比擬的。

由於採用傳統武裝外掛設計，以及與F/A-18E/F「超級大黃蜂」同系列的奇異（GE）F414發動機，KF-X得以大幅降低計畫風險和成本。南韓航太工業（KAI）先前指出，KF-X單機價格可望訂為6500萬美元（約新台幣18.4億元），低於F-35目前的8000萬至1.1億美元（約新台幣22.6至31億元），且後續維護成本更低。

雖然發動機仍由美國供應，但KF-X的任務管理系統、主動電子掃描陣列（AESA）雷達等關鍵航電系統，卻都由南韓自主或與其他國家共同研發；且南韓在武器出口上經常願意提供技術轉移，代表原先因技術保密問題而無法獲得美國先進戰機的國家，有更高機率拿到KF-X的出口許可。

另外，KF-X的研發進度超前歐洲、日本、印度、土耳其等國的匿蹤戰機計畫。儘管其定位與戰力相差甚大，但亟需戰力又買不到或不想買F-35的國家，也可能先採購KF-X作為過渡機種。

綜合這些優點，航太諮詢顧問公司蒂爾集團（Teal Group）分析師艾波拉費（Richard Aboulafia）認為，KF-X有望成為全球戰機市場中最靈活的產品。而除了已是KF-X計畫出資者之一的印尼之外，印度、馬來西亞、菲律賓、越南等南韓武器出口的老客戶，也都和中國大陸有領土主權爭議；因此分析師認為，可能成為上述國家生力軍的KF-X，對中國大陸的衝擊或許將比F-35更強。

(中時新聞網)