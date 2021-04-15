《女力報到》集結三對CP直播「撒狗糧」，左起陳謙文、王樂妍、李宣榕、王建復、優妮、尹彥凱、楊佩潔。（TVBS提供）

李宣榕、王建復默契十足。（TVBS提供）

TVBS《女力報到-愛情公寓》播出劇情高潮，王建復飾演的韓森帶朵拉(李宣榕 飾)騎著重型機車舊地重遊，並邀約17連共同參與求婚盛事，走入教堂下跪求婚，成功讓朵拉點頭答應。李宣榕深受感動，一踏進教堂眼眶已泛紅，憶起當天拍攝王建復表示：「宣榕從彩排就哭，每一cut都在哭，哭得不能自己，但真正拍攝時又情緒拿捏剛好。」李宣榕笑說：「我re戲時很崩潰，還蹲下來先大哭一場，過去別人婚禮我哭得比新娘還嚴重，這次可是哭的名正言順」。

談及拍攝過程中是否曾有來電假戲真做，王建復表示：「每次抱宣榕都很投入，有場離別戲當她撲在我身上，抱我抱得很緊，感受到她身體抽搐，有動心想疼惜她。」李宣榕也說發完唱片回歸《女力》後，心境有很大轉變，覺得自己的心有被打開，印象特別深刻是一場與王建復的壁咚戲，「劇本寫建復想要親我，結果被上菲打斷，他很失望沒親到。」王建復附和那場戲其實被李宣榕嚇到：「本來劇本只有到我失望，但宣榕加戲要我別難過，還突然間親我一下，我當下被她嚇到。」李宣榕補充：「因為知道建復承受得住，re戲時不想和他講，覺得就是要驚喜。」

王建復表示。自己過去和李宣榕對戲常常不按牌理出牌，但李宣榕不是這樣的，也證明發唱片讓她有很大的轉變，還笑說：「期待宣榕可以多發幾張，我會有更多不同驚喜。」

《女力報到-愛情公寓》14日邀請楊佩潔擔任主持人及劇中三對CP李宣榕及王建復、王樂妍及陳謙文、尹彥凱及優妮，在臉書直播宣傳劇情高潮，王建復與李宣榕「韓朵CP」修成正果求婚成功。三對螢幕情侶出席直播默契十足，均穿上情侶色系閃瞎觀眾，連拍攝照片都比拼較勁誰更親密，唯一落單的楊佩潔「胸」猛登場表示：「只好露長輩搏版面」。

三對情侶被問及與對方最印象深刻的一場戲，王樂妍分享：「有一場吻戲是謙文要壁咚我在一棵樹上，發現樹上滿滿的螞蟻爬滿樹幹，我馬上告訴陳謙文，你千萬別讓我碰到，否則我會跟你絕交，現在想起來都覺得好癢」，陳謙文一旁補充：「那場戲雖然看起來很唯美，但其實我們心裡有滿滿的吶喊。」優妮憶起印象深刻是有場媽媽生病要回老家，向尹彥凱告別的戲「那場戲非常難過，我從頭哭到尾」，尹彥凱對那場戲也相當難忘：「其實我有被優妮觸動。」

尹彥凱加碼曝與優妮最近一場吻戲，親下去的時候竟然燈剛好關掉，因此得重拍，當下被眾人虧：「是不是有偷塞錢給燈光師。」談到吻戲，「單身狗」楊佩潔仍未在戲中獻出吻戲，自曝：「其實我的螢幕初吻是在其他戲獻給在場的陳謙文，後來在女力相遇，其實有點尷尬害羞。」

(中時 )