豐謙（5523）建設為活化閒置資產充實營運資金，今（15）日公告以每坪單價11.75萬元，處分位於嘉義縣太保市嘉保段、故宮南院附近約4,255坪土地，交易總金額5億元，預計處分利益達2.5億元，可望於第二季落袋，獲利大進補！

豐謙建設去年EPS0.33元，獲利年增長8成，每股將配發0.5元股息；今年第一季在台中市北屯區建案完工入帳挹注下，營收達5.16億元，年增率高達33倍。豐謙在業績表現亮眼加持下，近日股價最高上漲至23.80元、創下近12年來新高。

(工商 )