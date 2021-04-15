有「台灣好媳婦」稱號的女星佩甄（李佩甄），跨足戲劇圈和主持界，幽默談吐和爽朗個性獲得許多觀眾喜愛，特別是長輩；近年來佩甄已減少在螢幕上曝光，先前在醫師老公王祚軒鼓勵下，就讀台大EMBA課程，日前分享青春洋溢畢業照，被網友讚爆「藝人好榜樣」。

12日佩甄的臉書曬出一張她在台灣大學拍的畢業照，畫面中她穿著畢業袍樂得跳起來，對著鏡頭露出燦爛的笑容，真的像是大學年輕妹妹，她開心地表示，「終於要畢業了」；原來佩甄在王祚軒和兒女鼓勵下，2017年考上台大EMBA，之後不時會在社群平台分享上課趣事，先前還曾穿薄紗洋裝上課引起討論。

佩甄日前分享青春洋溢畢業照，被網友讚爆「藝人好榜樣」。(圖/ 摘自佩甄臉書)

佩甄準備畢業的消息曝光後，演藝圈好友艾莉絲和朱海君也在底下留言，「恭喜，才藝雙全啊」、「恭喜姊」；不少網友則大讚她相當有上進心，「藝人界好榜樣」、「台灣美媳婦」、「學歷真高，有美國華盛頓州立大學的學歷，現在在台灣還有最高學府的學歷」、「恭喜女神順利畢業」、「有毅力完成」。

不久前佩甄原本透露要帶全家到帛琉泡泡旅遊，之後疑似因為回國要隔離，到當地很多行程要加錢，儘管全家長達一年沒出國旅遊，但在種種考量下還是暫時取消。

(中時新聞網)