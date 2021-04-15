林姓少女22年前遭虐殺焚屍成為懸案，桃檢查獲情侶潘男陳女行凶起訴，一審均判無期徒刑。二審15日開庭，潘姓男子表示僅焚屍，強調沒有參與凌虐殺人過程。圖為潘男（左）庭訊後還押。（圖／中央社）

23年前一名台日混血的17歲檳榔西施遭殺害焚屍成為懸案，去年因秘密證人檢舉，全案才終偵破，沉冤得雪。桃園地院一審期間判情侶檔凶嫌無期徒刑，經兩方上訴，高等法院今（15日）開庭，其一凶嫌大改口喊冤，聲稱「只是在場看見，沒有動手」，否認殺人。

事發年僅17歲的林姓少女遭毒打絞死焚屍，凶手逍遙法外多年，去年因證人檢舉全案才露出曙光，一審凶手潘子鑑、陳諭詩依殺人罪遭判無期徒刑，經上訴，高等法院15日開庭。

潘子鑑今在庭上喊冤，並說事發當時並未參與殺人，他當時待在一樓檳榔攤，是一位朋友從二樓奔下來告訴他，「失手打死人了」，僅參與棄屍與焚屍；陳諭詩則否認犯罪，強調事發當時是全程觀看，並無動手殺人。兩名凶嫌的律師均強調，此案法律追溯期已過，理當不能追溯刑責。

遇害少女的71歲父親委由律師發言，痛斥兩人的犯罪情節重大，人神共憤，已符合兩公約的最嚴重之罪，請法官判凶手死刑；檢察官也說，一審判無期徒刑太輕，建議應處以死刑。

回顧此案，1998年，當時17歲的林姓檳榔西施從苗栗北上到桃園一家檳榔攤工作，意外發現潘姓雇主與3名友人吸毒，潘姓雇主等人擔心林姓少女會檢舉，又懷疑她與另一名吳姓男子有來往，於是輪流毆打並持檳榔剪剃她頭髮。

林女一度逃跑，卻仍被對方抓回囚禁，由潘姓雇主等4人流輪掌摑、毆打頭部，潘男還持棒球棍痛毆，再持開山刀砍殺林女，最後甚至殘忍的以毛巾纏繞她頸部絞殺殺，導致林姓少女休克死亡。

事發後潘男隨即購買3桶汽油，在當年12月9日16時許，4人夥同53歲何女駕駛銀色車輛載運林女屍體，到平鎮復旦路旁草叢，合力將林女屍體脫光後火焚燒，隨即逃離現場。

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(中時新聞網)