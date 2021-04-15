台積電南科昨（14日）Fab14B P7廠區因包商挖斷台電電纜發生跳電，台積電、群創等10多家的廠商受到影響，根據TrendForce調查，該廠區平均月產能佔台積電12吋總產能的4%，佔全球12吋產能約2%，因此次事件受影響的產品為45/40nm製程下的車用MCU和CIS logic。

台積電位於南科的Fab 14B廠P7廠區昨日發生跳電事故，據了解後發現是啟碁在進行南科廠建廠工程時，意外挖斷台電161KV電纜導致；此外，群創、彩晶等廠商同樣遭受到波及並出現降壓情形。

據了解，該廠區已於當天晚上完全復電，而據業界人士指出，此次停電事件將影響3萬片晶圓，損失初估約10億以內，台積電對此表示，損失狀況仍在評估。

研調機構TrendForce表示，這次事件中，45/40nm製程下車用MCU和CIS logic兩項產品為首當其衝，主要客戶含恩智浦（NXP）、瑞薩（Renesas）和索尼（Sony）；其中Sony因本身有自產該產品，若台積電這批晶圓報廢，對Sony短期內影響很有限。

只不過對車廠來說就沒那麼樂觀了，車用MCU庫存本就不足，瑞薩電子那珂廠又於上月經歷大火，至今產能的復原不見起色，作為替代晶圓的台積電又發生跳電，對車用MCU的短缺無疑更是雪上加霜。

(中時新聞網)