原po在網路上發問，為何停水期間在50嵐買不到烏龍系列飲品。(圖擷取自Dcard)

近來中南部嚴重缺水，為節省用水不少縣市已開始執行「供5停2」的措施，而中部一名女大生卻發文哀號，表示日前她到連鎖飲料店50嵐買飲料，卻被店員告知因停水關係所以沒有販售烏龍茶，讓她相當納悶，對此一名聲稱是50嵐店員的網友也回應，指出由於烏龍系列較其他品項銷量較差一些，所以選擇停賣。

女大生14日在Dcard上發文，表示她到50嵐買飲料時，向店員點單一杯烏龍系列飲品，孰料店員卻告知由於停水關係，所以烏龍系列停賣，讓她相當錯愕，於是發文詢問，「想請問一下50嵐的店員，停水只有不賣烏龍，是什麼操作？」

貼文發出後，不少烏龍系列的愛好者也跟著哀嚎，「嗚嗚，我50嵐都只喝黃金烏龍欸」、「蛤....我超愛烏龍拿鐵耶」、「黃金烏龍是唯一信仰啊」、「哭哭，單品茶我唯愛烏龍欸」，此外，一名聲稱在50嵐打工的網友回應，「對唷！烏龍的銷量比其他三種茶還差，常常要倒掉2/3或是完整一桶，現在停水的情況下，停水期間是不會提供烏龍唷！不然很浪費水」。

而北區50嵐某分店店長則給解答，指出黃金烏龍茶延伸的相關飲品暫時停售，該政策僅限中區，待停水政策解除後，即會恢復正常販售，而北區50嵐黃金烏龍全系列飲品均正常販售，民眾可安心至店面購買，該店長也說，甚至中南部有些店家在停水期間選擇不營業。

(中時新聞網)