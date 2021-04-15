據大陸官方《環球電視網》（CGTN）報導，導致此次多家外國時尚與運動品牌遭到大陸抵制的良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative），已經在其官網上撤除去年發表的抵制新疆棉花聲明。網站未說明撤除原因，亦未回覆媒體有關詢問。

「良好棉花發展協會」在去年8月發表聲明，指控新疆推行強迫勞動與其他侵犯人權行為，因此決定停止協會在該區的活動，該組織並宣佈對所有中國新疆棉企無限期取消擔保認證，讓新疆棉產品進入了國際貿易「黑名單」。BCI多間會員公司包括H&M、Nike、Uniqlo、Zara等於去年表示停止採購新疆棉花，不料數個月後被陸媒體挖出這些公司停用新疆棉花的聲明，並鼓動中國民眾群起抵制，兩岸三地多名知名藝人陸續與涉事品牌割席，停止代言合約。

不過，這段期間上海的BCI中國總部曾在官方微信公眾號發布聲明稱，從2012年開始對新疆項目點所執行的歷年第二方可信度審核和協力廠商驗證，從未發現強迫勞動事件，「BCI全體中國地區的工作人員堅定不移地支持中國棉花產業的可持續發展。」

BCI多名會員因遵循其政策停用新疆棉花，導致產品受到大陸民眾抵制，不料抵制風潮才剛開始，BCI就已將官網上的抵制新疆棉花的聲明撤除，且未說明原因。誠如圖中官網上搜尋不到這份聲時的系統回覆「這好像有點難為情喔？」（圖／BCI官網)

日本品牌無印良品的公司良品計劃4月14日發表聲明，回應有關品牌使用新疆棉的情況。良品計劃表示，曾派出獨立的協力廠商組織進行實地考察，並沒有發現任何違反法律法規或行為準則的情況。

日本知名的蔬果製品與蕃茄醬製造商可果美（KAGOME）公司14日宣佈，2021年內會停止進口和使用新疆生產的番茄，公司稱人權問題是考慮因素之一。

陸媒指出，BCI的金主是美國國際開發署（USAID），BCI取消新疆棉花認證是替美國切斷新疆棉花出口管道，是美方捏造新疆人權議題，刻意在中國內部製造動盪，遏制中國發展。

在BCI官網下架抵制新疆棉花聲明後，大陸媒體與網民群起嘲諷，甚至追問「下架了只能說明搜索不到了，不一定就代表把新疆棉拉出黑名單了」，「出來面對，正式道歉，撤掉聲明才算數」，「這些狗屁組織就是不見棺材不掉淚」，「有種別刪，先道歉，再滾蛋」。

(中時新聞網)