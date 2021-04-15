中南部水情吃緊，多座主要水庫已經見底，部分地區更是開始實施供5停2措施，但翡翠水庫儘管每天送水81萬噸，依舊保持著2億5000萬平方公尺的蓄水量，讓北部免於限水之苦，其中一個主因，就在於前交通部長馬鎮方的良心決策。

根據《良心時代運動》報導，馬鎮方曾任北市府秘書長11年，中間經歷過5任市長，在當時並無副市長職位下，馬鎮方可說是主要決策者。馬鎮方回憶任內，坦言面臨最大的挑戰就是興建翡翠水庫。

由於當時正值觀光事業起飛之際，許多建設委員紛紛提出要求，在翡翠水庫周圍開發觀光區，以利觀光發展，但馬鎮方看到後直言「這水庫供給600萬人，是大台北地區民眾的命脈，怎麼可以有任何汙染」，力排眾議，當場否決提案，也讓翡翠水庫水土保持得宜持續至今，成為全台唯一的水源特定區，觀光、開發一律禁止。馬鎮方如今憶當年，也開心說「翡翠水庫工程，就是我發揮自身最大良心所能做到的」。

不少水庫因周圍開發成觀光區，導致淤積量嚴重，即便在枯水期清淤也沒有效用，但翡翠水庫由於嚴格的水土保持，淤積量為全台最低，近3年來更是透過水力排沙操作，年淤積量降至29.2萬立方公尺，僅約水庫總容量的0.1%，也因此才能長年保持在80%以上的蓄水率。

如今為了應付乾旱，翡翠水庫每天支援石門水庫81萬噸水量，但依舊有2億5000萬平方公尺、74.4%的蓄水量，除了天生降雨優勢外，馬鎮方當年的決策可說功不可沒。

(中時新聞網)