經濟部明天將再度召開水情會議（旱災中央災害應變中心），會中將盤點本月6日苗中實施「供五停二」分區供水以來的成效，以決定下一步動作，預料「供四停三」方案還不會那麼快提出討論。另一大焦點是水情吃緊的新竹是否跟進苗中亮紅燈，實施「供五停二」，可是考量竹科為高科技重鎮，非到必要不會輕易宣布。

另外，桃園、彰化、南投、雲林，現行實施夜間減壓供水黃燈的地區，是否進一步限水，把燈號調整至用水大戶「減量供水」橙燈，也會進行滾動式檢討。

不過經濟部認為，以石門水庫尚餘6000萬噸用水來說，即使都不下雨，估計還可撐2個月，桃園應該還不需立刻升至橘燈，但後續確實要「審慎關注」。中部的彰化、南投、雲林地區，靠的是濁水溪水源，也還不到枯竭地步，只是仍會檢討是否要必要提前部署，實施減量供水。

雖然氣象局預估5月下旬有梅雨機會，不過經濟部還是不樂觀，畢竟時間點還有點久，是否真有大雨報到，還很難說。

(中時 )