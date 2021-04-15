何孟遠發道歉文。（摘自臉書）

采子與何孟遠皆為《全明星運動會》第二季選手，兩人分屬藍紅兩隊，14日卻爆出采子搶好友荳荳的男友何孟遠，親蜜對話外洩，采子與何孟遠直至15日下午才在社群媒體發聲，采子祭出母親與何孟遠通話的內容滅火，何孟遠則緊接在采子之後於臉書解釋，他與采子因節目熟識，但兩人真的沒交往，荳荳見到兩人發聲內容正面反擊：「事情發生後，你們沒有任何一句道歉，還繼續說謊、欺騙大眾，讓我真的忍無可忍，必須忍痛把真相說出來。」

荳荳表示與何孟遠確實有在2月底吵架，他也確實提分手，「但我們依然對這段三年多的關係依依不捨，彼此協議再共同努力，換一種方式相處，他說希望不要給他壓力，他需要空間，如果我能接受，那他也不希望分手，於是，我答應了」，但前幾天發現他偷吃，所以痛心提分手，「他親口向我承認種種劈腿行徑，告訴我已經跟她持續了一個多月這樣不正當的關係，她現在也無法處理她的感情問題」。

荳荳指出采子知道自己與何孟遠的關係，「4月初時，她都仍用訊息跟我聊到何孟遠、關心他，還問我何孟遠在比賽不順利時回家有沒有哭，其實一直以來都對她很欣賞，所以怎麼樣都無法懷疑她」。她坦言知道事情已進展到這種程度時非常衝擊，心像碎掉一樣，「8日他回家抱我的時候嚇一跳，問我怎麼變這麼瘦，我說因為沒有他幫我煮湯，後來才發現，原來他去幫采子煮湯了」。

荳荳臉書全文：

本來不想再提這件事情，因為真的傷的太重太重...

但是事情發生後，你們沒有任何ㄧ句道歉，還繼續說謊、欺騙大眾，讓我真的忍無可忍，必須忍痛把真相說出來。

我們的確有在二月底吵架，且男方有向我提分手，但我們依然對這段三年多的關係依依不捨，彼此協議再共同努力，換ㄧ種方式相處，他說希望不要給他壓力，他需要空間，如果我能接受，那他也不希望分手，於是，我答應了。

所以我們繼續維持男女朋友關係。從二月到四月以來，不論是每天的報備簡訊、電話、見面都還是努力維繫著。

ㄧ直到前幾天發現你偷吃後，才痛心向你提了分手，你也親口向我承認了你種種劈腿行徑，告訴我已經跟她持續了ㄧ個多月這樣不正當的關係。我問你為什麼不真的離開我，好好跟她在一起？

你告訴我「...他們的關係也很復雜...」所以她現在也無法處理她的感情問題。

而你自己則是因為捨不得看我難過，所以ㄧ直沒有再提分開。

至於采子，她是知道我們兩人關係的。四月初的時候她都仍用訊息跟我聊到何孟遠、關心他、還問我何孟遠在比賽不順利時回家有沒有哭。其實一直以來都對她很欣賞，所以怎麼樣都無法懷疑她。當我知道事情已經進展到這種程度的時候非常衝擊，心像碎掉一樣。

萌...我們一起走了這麼久，經歷許多高低潮，去了好多地方旅行，還養著那麼可愛的小狗狗們，這些回憶，都是那麼的歷歷在目。原本以為我們會一起慢慢變好，就快雨過天晴。最後卻這樣收場，我覺得好不捨...

其實這兩個月，我過得很不好，吃飯吃不下、睡覺也睡不好。因為覺得你離我好遠...但我始終相信著等你比賽忙完，會回到我身邊，也告訴自己你是為了我們的未來在打拼。

4／8號，你回家抱我的時候嚇了一跳，你問我怎麼變這麼瘦，我說：因為沒有你幫我煮湯

後來才發現，原來你去幫采子煮湯了

(中時 )