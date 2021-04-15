英國王室推特「The Royal Family」14日起公開一系列菲立普親王（Prince Philip）的生活照，其中更包含一張從未對外公開過的溫馨「曾孫滿堂」大合照，紀念這位在王室家庭中，分別承擔父親、祖父和曾祖父等不同重要角色的老紳士。

在這張照片中，菲立普親王和女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）坐在沙發上，並由7名曾孫和曾孫女圍繞；伊麗莎白二世抱著當時剛出生的路易王子（Prince Louis），菲立普親王則用手臂環抱英國長公主安妮公主（Princess Anne）長子的第2個女兒伊斯拉（Isla Phillips），兩人中間則坐著路易王子的姐姐夏綠蒂公主（Princess Charlotte）。整幅照片散發柔亮色彩，十分溫馨感人。

英國王室表示，這張照片2018年攝於蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle），拍攝者是威廉王子（Prince William）的妻子凱特（Kate）。大學主修藝術史的凱特，近年不僅自伊麗莎白二世手中接過英國皇家攝影學會（RPS）贊助人的職位，更擔當王室家庭生活中的專屬攝影師，拍下許多溫馨照片。

其他照片還包括菲立普親王與查爾斯王子（Prince Charles）一起打馬球、與尤吉尼公主（Princess Eugenie）共同觀賞艾普森德比（Epsom Derby）賽馬大賽、和女王一同拜訪威廉王子夫婦和喬治王子（Prince George）及夏綠蒂公主等，強調王室成員們共享對這位父親、祖父和曾祖父的紀念之情。

菲立普親王9日早晨於溫莎堡（Windsor Castle）安穩離世，享耆壽99歲。根據他生前的要求，王室將不為他舉行國葬，僅舉行皇家葬禮。葬禮17日將在溫莎堡舉行。

(中時新聞網)