花旗集團今天宣布擬出售13個消費金融業務市場（含台灣）的消息，花旗台灣表示，目前還沒有確定的時間表，在此期間，花旗重申對消費金融營運沒有任何變動，同仁不會有立即的影響，將秉持同樣的精神與熱忱，為我們的消費金融客戶提供最優質的服務，也確保客戶權益得到保護。

花旗深耕台灣已近60年，今天集團所發布有關我們在13個市場的消費金融策略調整，完全不會動搖我們對台灣及亞太區的長期承諾。透過重新定位我們的發展策略，我們能將資源更進一步投資於大幅發展我們在台灣的機構客戶業務，涵蓋企業金融暨投資銀行、商業金融、金融市場，和財資暨貿易金融事業。

花旗(台灣)銀行於1964年在台灣成立辦事處，1965年於台北成立第一家分行。花旗(台灣)銀行是台灣最大的外商銀行，在190多個國家提供超過140種貨幣的交易，同時我們為700多家跨國公司、1,500多家中小企業和100多家本國頂尖企業集團及金融機構提供銀行服務。過去兩年中，協助客戶自資本市場募集超過50億美元的資金。

截至2020年12月底，花旗台灣稅前盈餘達3.38億美元，從獲利來看仍是台灣最大的國際性銀行。花旗台灣擁有強健及充裕的資本，2020年資產報酬率（ROA）和股東權益報酬率（ROE）分別為1.14％及9.18％，遠高於市場平均值0.59％及7.72％。

花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻表示：「近60年，花旗在台灣的營運表現成功亮眼，我們將維持對台灣市場的堅定承諾，致力成為本地與跨國企業客戶、金融機構和公營事業的最佳銀行夥伴。在我們將台灣營運進行轉型以掌握未來成長機會的同時，我們將持續運用花旗獨特的全球網絡和創新能力，提供全方位的企業金融產品及服務，以協助客戶達到永續成長與進步。」

(中時 )