大鉦資本領投瑞幸咖啡2.4億美元 資金用於重組與和解 21:272021/04/15 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞幸咖啡的籌資計畫終於達成，瑞幸15日宣布，與大鉦資本、愉悅資本達成協議，大鉦資本領投2.4億美元，愉悅資本投資1,000萬美金，瑞幸將使用該資金還完成公司和可轉債持有人達成的重組計劃，以及履行美國證監會（SEC）達成的和解協議。 瑞幸咖啡在3月時公告，已與重要債權人達成重組支持協議，將於近期履行該協議中的債務義務。並且稱公司正與投資人進行談判，計畫籌集2.5億美元的股權融資。 助轉型升級 屏東縣食品及生技業產學媒合會今登場 Coinbase掛牌首日見紅 聯準會老大潑冷水曝殘酷真相 (工商 ) #資本 #瑞幸咖啡 #億美 #重組 #大鉦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電資本支出調升至300億美元 營收估增2成 16:132021/04/15 財經 大陸首支mRNA疫苗 5月三期臨床試驗 04:102021/04/15 產業財經 台灣將稱霸半導體設備市場 09:432021/04/15 產業．科技 淨流入金額強壓陸股基金 美股基金 重回資金懷抱 04:102021/04/15 全球財經 螞蟻轉型 需補千億資本缺口 04:102021/04/15 全球財經 字節跳動張一鳴 財富勝馬雲 04:102021/04/15 全球財經 《半導體》台積電Q2營收穩健 資本支出上調至300億美元 15:232021/04/15 財經 社評／大陸自主供應鏈 台商可以幫忙 04:102021/04/15 焦點新聞 維珍銀河創辦人布蘭森 出脫逾1.5億美元持股 19:522021/04/15 財經 《櫃買市場》智利來台發行國家主權債券 創南美洲先例 10:172021/04/15 財經 《國際產業》LG化學深耕美國 田納西車用電池2廠擴大產能 10:002021/04/15 財經 財經熱門新聞 花旗撤出台灣消金市場 花旗台灣：尚無確定時間表 - 財經 友達、群創能搶反彈嗎 專家揭穩當操作心法 - 財經 股東會贈品戰 業者各出奇招 - 日報 不靠台灣半導體？2大強國自產晶片代價驚呆了 - 財經 菜市場名的福利！王品請吃龍蝦 怡君雅婷出運了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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