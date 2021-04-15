瑞幸咖啡的籌資計畫終於達成，瑞幸15日宣布，與大鉦資本、愉悅資本達成協議，大鉦資本領投2.4億美元，愉悅資本投資1,000萬美金，瑞幸將使用該資金還完成公司和可轉債持有人達成的重組計劃，以及履行美國證監會（SEC）達成的和解協議。

瑞幸咖啡在3月時公告，已與重要債權人達成重組支持協議，將於近期履行該協議中的債務義務。並且稱公司正與投資人進行談判，計畫籌集2.5億美元的股權融資。

(工商 )