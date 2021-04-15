美國勞工部數據顯示，美國4月10日當周首次申請失業救濟人數57.6萬人，創去年3月14日當周以來新低，遠低於預期的70萬人，大幅低於前值74.4萬人。這顯示隨著經濟從疫情衰退中復甦，減少裁員的跡象令人鼓舞。

在截至3月27日的一周中，有1,690萬人持續領取失業救濟金，低於上週的1,820萬人。這些數字清楚地表明，即使在最近幾周經濟有所成長的情況下，數以百萬計的人也面臨著工作或收入的損失，並且一直在努力支付帳單或房租。

雇主人數減少後，雇主在3月份增加了916,000個工作機會，這是自8月份以來的最高水平，這表明隨著疫苗接種的加速，持續的複甦正在穩步進行，許多州疫情的商業限制被取消，美國人似乎越來越願意旅行、購物、外出就餐，否則要再次消費。失業率從6.2％降至6％，不到疫情高峰期近15％的一半。

該國的失業率穩步下降，從一年前的14.8％下降到6％。上一次失業率如此低，每週申請失業救濟人數約為35萬，仍遠低於目前的水準。

經濟學家指出了這一差異的一系列潛在解釋。一方面，許多州仍在努力清除前幾週的積壓申請。結果，現在通報的失業救濟申請可能源於數週前發生的裁員。一些州還面臨著他們懷疑大量關於失業援助，具有詐欺性的可能。

實際上，許多經濟學家更擔心的是釋放出被抑制的消費者需求可能導致的通貨膨脹。隨著對天然氣，房屋和電子設備的需求猛增，木材，銅，石油和其他原材料的價格已經上漲。

政府週二報告，3月份消費者價格上漲0.6％，為2012年以來最高，過去一年上漲了2.6％。但是，不包括波動較大的食品和能源類別，價格較去年同期上漲了1.6％，更為溫和。

數據發佈後，美股期貨走高，那指期貨漲1%，道指一度漲超180點；美元指數短線走低約10點，現報91.59；美國國債漲幅擴大。現貨黃金短線小幅沖高後回落，現報1749.56美元/盎司。

(中時新聞網)