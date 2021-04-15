台達電迎接成立50週年，旗下台達文教基金會展開一系列「厚生海洋」倡議，於地球日前夕宣布攜手海洋保育團隊投入東北角珊瑚復育工作，預計未來三年復育28種、超過千株珊瑚種苗，培育約300人次的企業潛水志工協助打造育種基地，期待讓更多人親近海洋生態，關注氣候變遷及環境議題，並邀請合作夥伴台灣大學海洋研究所戴昌鳳教授、國立海洋科技博物館陳素芬館長、山海天使環境保育協會陳映伶秘書長等貴賓出席，共同倡議厚生海洋。

台達基金會執行長張楊乾表示，台達電以「節用厚生」為理念發展50周年系列活動，厚生是厚待萬物與環境，與海洋保育團隊投入東北角的珊瑚復育，即是厚生行動的其中一項，同時委託地景藝術家李簣至創作藝術裝置「孕生」，除了蛋形外觀象徵守護珊瑚誕生，鐵製骨架及可抽換盤架的方式也利於人工養護和種植，期待復育過程順利進行，往後可讓更多復育成功的珊瑚從育種基地回歸大海。

根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會於2019年發布的《海洋與冰凍圈特別報告》，倘若暖化趨勢無法緩解，一旦全球均溫較工業革命前升高1.5度，最快在2030年，90％的熱帶珊瑚恐怕會消失殆盡，2020年是台灣周遭海域有紀錄以來海水溫度最高的一年，全島從南到北發生了幾十年來最大規模的珊瑚「白化」現象，最嚴重的海域有55％的珊瑚因此死亡，東北角珊瑚更是有紀錄以來首次發現白化。

(工商 )