台灣絲螺帽、手工具等在國際上具有高度競爭力，根據經濟部統計，我金屬製品業到2020年底營運中工廠計有2萬2370家，占全台製造業工廠的四分之一最多。不過論員工數，39.3萬人是次於電子零組件業。看營業收入(不含三角貿易)，1.4兆元則排第3，前面為電子零組件業及化學原材料業。

我國金屬製造業9成3是未滿50人，主要以中小型工廠為主。10年來，工廠家數、員工人數、營業收入各增3.7％、4.5％及2.8％，其營運績效，明顯高於製造業平均的1.7％、2％及0.3％。

其中金屬加工處理、螺絲螺帽與金屬手工具業為金屬製品業成長主要貢獻來源。細看工廠家數及從業員工，則是以台中市最多，占全體金屬製品工廠25％，新北市居次。論營收，南部高雄市居冠，台中只排名第2：這是因為高雄為金屬產業上下游大廠主要發展區域，雖家數僅占全體10.8％，營業收入3326億元，卻占到全國23.2％，。

(中時 )