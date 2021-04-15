監委林國明、林盛豐、賴振昌今天表示，嘉義縣政府辦理道路景觀改善工程時，擅自延長工程範圍，而公路總局未核對請款資料，且查驗植栽養護時流於形式，13日於交通及採購委員會提出調查報告，並提案糾正公路總局、嘉義縣政府，要求行政院督促所屬確實檢討改進。

調查報告指出，公路總局在2017年12月5日核定「前瞻基礎建設－提升道路品質建設計畫（公路系統）－政策輔導型－縣道168線道路景觀改善工程」，工程經費為4000萬元，景觀改善路線為縣道168線道路樁號21.4K到26.4K，長度約5公里。

報告指出，嘉義縣政府擅自在規劃設計時，延增為15.4公里並逕行發包，公路總局所轄第五區養護工程處並未核對工程契約等開工請款資料，且對於受補助計畫的抽查比率甚低，抽查件數占總辦理案件數僅約6％，導致工程驗收完竣並撥付工程款合計3462萬餘元，核有違失。

監委林國明、林盛豐、賴振昌發現，除上述違失之外，嘉義縣政府辦理植栽養護查驗時，是由查驗人員自行開車在內車道慢速進行目視勘查，但查驗過程全無攝影或以文字記錄植栽存活狀況，歷次查驗結果都是合格，查驗機制明顯流於形式，也有不實之虞。

3位監委表示，事後嘉義縣政府又沒有詳實核對廠商請款文件資料，導致5組養護資料照片日期不同，但畫面重複等情事，衍生查驗作業不實疑義，顯有違失。

調查報告提及，嘉義縣政府辦理工程規劃設計、發包及施工執行過程，許多作業未盡周延，導致灌木類選定都屬於庭園適用樹種，並不適用中央分隔島的易維護植栽，造成後續養護困擾。

報告還說，另因既有植栽移植作業未臻妥適，影響移植存活率，且移植到租用的農業綜合園區後，植栽成為土地所有權人台灣糖業股份有限公司的土地資產，徒增責任歸屬問題，允應一併檢討改進。

(中時 )