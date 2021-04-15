北市保安警察大隊第五中隊員警陳子玄、李駿騰及林聖洋等3員，14日擔服巡邏勤務，在台北轉運站發現一名疑似失智老翁獨自在站內梯廳附近徘徊張望，員警主動上前關懷，經查詢身分聯繫到老翁的女兒後，合力幫助他返家。

老翁自稱，他從嘉義跟旅行團搭車北上後與團員走失，但是沒有辦法具體描述行程，也無法完整回答個人的年籍資料。員警發現老翁右手戴著預防走失手鍊，手鍊上刻有女兒的手機電話與住址，警方判斷他可能是迷失老人，而非單純旅行團脫團走失，即以隨身行動電腦人臉辨識系統查詢，確認為80歲陳姓失蹤人口。

老翁女兒表示，父親患有失智症，前一天晚上19時許獨自離家到青年公園散步，卻一直沒有返家，始驚覺可能走失，急忙到萬華分局青年路派出所報案。

員警推斷，老翁可能從萬華坐車到台北轉運站，但因身無分文，只能夜宿台北轉運站。老翁女兒滿懷感激地表示，父親已走失數次，所以幫他配戴防走失手鍊，才能讓機警的員警協助其平安返家團圓。

(中時 )